محامي منار سامي: سددنا 20 ألف جنيه كفالة لإخراجها من محكمة كفر شكر

أكد هاني بسيوني محامي منار سامي فتاة "التيك توك"، أنه تم جمع أموال الكفالة وسداد 20 ألف جنيه بخزينة محكمة كفر شكر بمحافظة القليوبية حفاظا على إنهاء إجراءات خروجها وعودتها إلى منزل عائلتها.

وكانت محكمة جنح طنطا الاقتصادية قضت في القضية رقم 595 لسنة 2020، المتهم فيها منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، حبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه.

وكان المحامي العام لنيابات بنها شمال المستشار علي حسن قرر إحالة المتهمة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا لاتهامها التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

كانت قوات الشىرطة بمديرية القليوبية ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب عقب تقدم بلاغات ضدها، في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور.

كما تم عرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم احالتها الى محكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة اليوم الأربعاء، لنظر أولى القضايا.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية فرضت حالة من الاستنفار الأمني والتواجد الشرطي من خلال نشر دوريات الشرطة والطواقم الأمنية والدفع بالمدرعات ودوريات الشرطة بمحيط مجمع محاكم طنطا.