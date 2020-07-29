"شركات السياحة": خسائر موسم الحج ستؤثر على محصلة الضرائب

"لبيك اللهم لبيك".. لم ينطقها حجاج هذا العام، بعد رحلات طويلة ككل عام، إنما سيكونون جميعا من المقيمين في المملكة العربية السعودية بالفعل من كل الجنسيات، الأمر الذي أحزن الكثيرين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، ما عاد بخسائر ضخمة لموسم على شركات السياحة.

بعد قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بقصر أداء فريضة الحج للعام الجاري 1441هـ/ 2020، على أعداد محدودة جدا، من الراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات داخل المملكة، ضمن إجراءاتها الاحترازية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن خسائر شركات السياحة من موسم الحج الحالي، تبلغ نحو 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الحجاج يخرجون من أكثر من جهة، وليست شركات السياحة فقط، فهناك تأشيرات حج تابعة لوزاة الداخلية، وغيرها من التضامن.

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة، في حديثه لـ"الوطن"، أن خسائر السياحة الدينية والداخلية طوال العام، قد تصل إلى 2 مليار جنيه، نظرا لتوقف حركتها سنة كاملة، وهو ما يمثل خسائرة كبيرة على الشركات.

وقال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن قرار إلغاء موسم الحج قرارًا ملكيا، ومصر تتعامل دائما مع القرارات السيادية للدول الأخرى بكل احترام، ولا تعارض فيما نراه من مصلحة بلادها، متمنيا أن يجري تعويض مصر عن ذلك خلال العام المقبل، بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، لتكون هناك مساحة أكبر لسفر المصريين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام.

وتابع صادق، في حديثه لـ"الوطن" إن إلغاء موسم الحج لا يعود على الدولة المصرية بخسائر مباشرة حيث إن سياحة الحج هي سياحة طاردة يدفع لها المصريون لتذهب الأموال إلى الدولة المضيفة إنما الخسائر الحقيقة تقع على شركات السياحة التي انقطع عنها جزء مهما جدا من مكاسبها السنوية، وبقياس متوسط الخسائر، فإن مصر يخرج منها نحو 500 ألف معتمرا بينهم أكثر من 85 ألف حاجًا كل عام فإذا كان متوسط المكاسب على الفرد 500 جنيه فإن شركات السياحة خسرت نحو 250 مليون جنيه للعام الحالي.

وتصدرت مصر في عام 2019، أعداد الحجاج بـ85 ألفا و663 حاجا، من أصل 382 ألفا، و91 حاجا عربيا، لمناسك حج هذا العام 1440هـ، وفق الإحصائية السنوية التى تصدرها مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار عضو غرف شركات السياحة، أن ما حدث أثر على الشركات بشكل كبير حيث أصبحت الشركات غير قادرة على الدفع للعاملين بها كما أنه سيؤثر على الحصيلة الضريبية المقبلة في الموازنة العامة المقبلة حيث تمثل نسبة الضرائب على السياحة بنحو 15% من الضرائب المصرية.