وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة يهنئ المحافظ بعيد الأضحى

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنصورة، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

ضم الوفد نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، والقمص سيرافيم وكيل المطرانية، والقمص لوقا والقمص غبريال وبولا سكرتير المطرانية.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا جميع أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية التي يتمناها الوطن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

وأعرب عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقال: "أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعو له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز".

وأكد وفد الكنيسة القبطية بالمنصورة حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة، تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين.