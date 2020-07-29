ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 24 بـ1008 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب الآن، في أسواق المال إلى 1008 جنيهات للجرام من عيار 24، مقابل 1005 جنيهات خلال بداية التعاملات، وارتفع عيار 21 إلى 882 جنيها للجرام، مقابل 879 جنيها، وارتفع عيار 18 إلى 756 جنيها للجرام، مقابل 754 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 7056 جنيها.

وبدأت أسعار الذهب في الارتفاع لأكثر من ألف جنيه، خلال الأيام السابقة، وبالارتفاع الجديد يكون قد سجل الذهب اليوم، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات اليومية في أسواق المال، منذ بدء التعاملات.

وأرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرف القاهرة التجارية، ذلك إلى أن العديد من الأشخاص يتجهون الآن، إلى شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا للحفاظ على الأموال، وأفضل طريقة للاستثمار، نظرا لارتفاع أسعاره يوما بعد يوم، مقارنة بالعملات الورقية.

وأضاف "نجيب" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الصراعات والنزاعات بين الدول عامل أساسي في تحديد وتحريك أسعار الذهب، خاصة النزاعات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أنه في حالة انتهاء الصراعات بين الدول وتحقيق الهدوء واستقرار الاقتصاد العالمي، ستنخفض أسعار الذهب مرة أخرى.