انخفاض طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء، في البورصات العالمية، الذي وصل إلى أعلى مستوى عالمي ومحلي، حيث سجلت أعيرة المعدن الأصفر سعر قياسي جديد ووصل عيار 24 إلى 990 جنيهًا، مقابل 994 في المعاملات الصباحية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية، إن السعر العالمي للذهب وصل إلى ذروته الساعة 3:20 فجر اليوم، ليصل إلى 1978.2 دولار للأوقية، لكن سرعان ما عاد وصحح وضعه لينتهي إلى سعر 1940 دولار.

وأضاف أن توجه الاستثمارات للابتعاد عن الدولار والاتجاه القوي للذهب كملاذ آمن، متوقعًا تباطؤ الأداء الاقتصادي الأمريكي وحلول الفيدرالي قد تكون غير مجدية.

أما عن أسعار الذهب على المستوى المحلي، فسوق المعدن الأصفر يتسم بهدوء حركة الأسوق، مما تسبب في خسائر فادحة لتجار المشغولات ومحلات الصاغة بسبب ارتفاع الأسعار.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرارا منذ التعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات اليوم؛ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 987 و990 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 864 و866 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 741 و742 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و928 جنيها.