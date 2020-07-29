أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-7-2020 في مصر

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بمحلات الصاغة خلال تعاملات بداية اليوم، الأربعاء 29 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 994 و997 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 870 و872 جنيها.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 746 و747 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و976 جنيها.