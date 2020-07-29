بريطانيا تتفق على شراء 60 مليون جرعة من لقاح "سانوفي جي.إس.كيه"

قالت بريطانيا، اليوم، إنها وقعت صفقة للحصول على ما يصل لـ60 مليون جرعة من لقاح محتمل لوباء كورونا المستجد، تطوره شركتا سانوفي وجلاكسو سميثكلاين، وهي رابع صفقة من نوعها تبرمها بريطانيا مع احتدام السباق لاحتواء الجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة لاستخدامه لمكافحة المرض الرئوي الناتج عن الإصابة بكورونا، والذي أودى بحياة أكثر من 659 ألف شخص، وأثار اضطرابات اقتصادية على مستوى العالم.

وأكدت سانوفي وجلاكسو سميثكلاين في بيان، أن موافقة الجهات الرقابية على اللقاح يمكن الحصول عليها بحلول النصف الأول من 2021 إذا جاءت بيانات التجارب السريرية إيجابية.

وهذه أول صفقة لسانوفي وجلاكسو سميثكلاين لتوريد اللقاح التجريبي لدولة، فيما أكد وزراء بريطانيون أهمية تأمين إمدادات من عدة لقاحات محتملة في وقت مبكر.

وقال وزير شؤون الأعمال البريطاني ألوك شارما: "تظل حقيقة أنه ليس هناك ضمانات".

وأضاف شارما: "من المهم تأمين إمدادات مبكرة لأنواع مختلفة من اللقاحات الواعدة لزيادة فرص الحصول على اللقاح الناجح من بينها".

وتجرى حاليا تجارب بشرية على أكثر من 20 لقاحا مما يثير المخاوف من أن الدول الغنية، ومنها الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحجز الجرعات مقدما مما قد يأتي على حساب فرص الدول الفقيرة.