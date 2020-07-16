بريطانيا: روسيا تحاول تنفيذ تسلل إلكتروني لسرقة بيانات لقاح كوفيد-19

قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، اليوم، إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية، يحاولون سرقة لقاح وأبحاث علاج مرض كوفيد-19، من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم.

ونسب بيان منسق من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، الهجمات إلى جماعة "إيه. بي. تي 29"، المعروفة أيضا باسم "كوزي بير"، وقالت الدول الثلاث إنها على يقين شبه تام من أن الجماعة تتبع جهاز المخابرات الروسي، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال بول تشيتشستر مدير العمليات في المركز "نندد بهذه الهجمات الخسيسة ضد من يقومون بهذا العمل شديد الأهمية لمكافحة جائحة كورونا".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الخميس، إن من غير المقبول بالمرة أن تستهدف أجهزة المخابرات الروسية الجهود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وسبق أن أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة في مايو، أن شبكات من المتسللين تستهدف منظمات محلية ودولية تكافح جائحة كوفيد-19 لكن لم يتم الربط من قبل بشكل صريح بين هذه الهجمات والدولة الروسية.