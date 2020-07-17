بريطانيا: محاولات روسية لسرقة بيانات لقاح غير مقبولة لكن لم تحدث أضرار

قال وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير، اليوم، إن محاولات متسللين مدعومين من روسيا لسرقة أبحاث لقاح لمرض كوفيد-19 من بريطانيا "غير مقبولة على الإطلاق" لكنها لم تلحق أي ضرر.

كان المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا قد قال يوم الخميس إن متسللين تدعمهم الدولة الروسية حاولوا سرقة أبحاث لقاح وعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم، لكن روسيا نفت مزاعم لندن، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال بروكنشاير لـ "سكاي نيوز"، "من غير المقبول تماما أن تسعى وكالات المخابرات الروسية إلى الدخول على أنظمة أولئك الذين يسعون للتصدي لهذه الأزمة، ويحاولون تطوير لقاح".

وأضاف: "لا يوجد دليل أو معلومات عن حدوث أي ضرر".