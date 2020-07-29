الجوائز في مسيرة رامي يوسف من جولدن جلوب لترشيحات إيمي

بداية العام الجاري، تم الإعلان عن حصد الممثل المصري الأمريكي رامي يوسف، جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في مسلسل كوميدي - موسيقي.

ونال المسلسل تقييم 8 من 10 على موقع السينما IMDB.. وهو من تأليفه وإنتاجه.. ورشح المسلسل أيضاً لجوائز جمعية نقاد بث الأفلام، وجوائز جوثام عام 2019.

ومن بعدها تابع المصريون أخبار أعماله وحرصوا على مشاهدته أثناء تسلمه الجائزة، لينضم للنجوم المصريين الذين لمعت أسماؤهم في هوليوود بجانب رامي مالك ومينا مسعود.

وفوجئ جمهور رامي يوسف، بترشيحه لجائزتي "إيمي"، في دورتها الـ 72، والتي تقدم لصناع الأعمال التلفزيونية، وترشح رامي يوسف في فئة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي.. وأيضا ترشح أفضل مخرج مسلسل كوميدي عن مسلسل "رامي".

ونشر "رامي" صورة عبر موقع إنستجرام، عقب إعلان الترشيحات معلقا: "الحمد لله".

وعن مسلسل رامي ترشح أيضا لجائزة اختيار النقاد، ليثبت رامي يوسف أنه ممثل ومخرج شديد التميز، يسير بخطوات ثابتة ناجحة.

ورامي يوسف ممثل ومنتج وسيناريست ومخرج ولد في نيوجيرسي، شارك فى 11 عملاً فى السنوات السابقة.

وتم الإعلان عن مشاركته بالتعليق الصوتى فى فيلم "الأنيميشن" هامب، وهو من نوعية الكوميدى والمغامرات، ومن إخراج روب جيبس، وأمين ماتالقا.