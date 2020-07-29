مرشح السويس صاحب الـ116 حكماً والد صاحب واقعة "تعالى نشرب كوفي"

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة السويس، عن أن المرشح المستقل في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة السويس والصادر بحقه 116 حكماً قضائياً، والد الشاب الذي أثار جدلاً بعد حديثه مع فتاة في منطقة التجمع بالقاهرة، والتي جرى تداولها إعلامياً تحت عنوان "تعالى نشرب كوفي".

وكانت فتاة قد نشرت مقطع فيديو يظهر فيها شاب يدعوها لتناول القهوة في "كافيه"، وهو ما اعتبرته تحرشاً.

يذكر أن النيابة العامة بالسويس قررت الإفراج عن "ع . س" مرشح مستقل في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد تقدمه بالمعارضة القانونية على الأحكام الصادرة ضده. وأكدت النيابة العامة أن المرشح قام بمعارضة الأحكام الصادرة وهي أحكام غير نهائية، وصدر قرار بالإفراج عنه. ونفذت الشرطة قرار النيابة العامة، وجرى الإفراج عن المرشح الذي يعمل مقاولاً في القاهرة والسويس. وأكد مصدر أمني أن المقاول كان صادراً ضده 116 حكماً قضائياً بسبب مخالفات ومحاضر حررتها شرطة الكهرباء ضده بسبب مخالفات في عمارات سكنية قام ببنائها، لافتا إلى أنه جرى الإفراج عنه بعد تصالحه وتسديده الغرامات.

وأكد مصدر بلجنة الانتخابات في السويس، أن المرشح موجود بالانتخابات ولم يجر استبعاده، لأنه قدم صحيفة الحالة الجنائية للجنة الانتخابات وهي خالية من الأحكام.