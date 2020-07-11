المشدد 15 عاما لعامل تحرش بفتاة في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامه بالتحرش بفتاة بمركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي وشريف عفت مصطفى، وبأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد.

تعود أحداث القضيه إلى 11 فبراير الماضي، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا من فتاة عمرها 22 سنة، يفيد بأنها أثناء مرورها في الطريق العام بقرية دندرة بمركز قنا، فوجئت بقيام المتهم "أ ص" عامل بالسير خلفها والتحرش بها لفظيًا، وعقب ذلك استطالت يده عليها فصرخت وفر هاربًا.

وأكدت تحريات المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث مركز قنا، أن المتهم قام بملاحقة المجني عليها فى الطريق العام، وبدأ بالتعدي عليها بألفاظ جنسية، ثم أمسك بأماكن حساسة بجسدها بالقوة، لكنها نجحت في الإفلات منه بعد صراخها.

وأحيل المتهم لمحكمة جنايات قنا بتهمة هتك عرض المجني عليها، وإمساكه بجسدها بالقوة، والتعدي عليها بألفاظ جنسية.

وقضت المحكمه بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا فى القضيه رقم 2023 لسنة 2020 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 130 لسنة 2020 كلي قنا.