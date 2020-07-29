عاهل الأردن يصدر مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية في البلاد

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، مرسومًا بإجراء انتخابات برلمانية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن "الإرادة الملكية السامية أصدرت مرسومًا اليوم، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون".

وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، تحديد يوم العاشر من نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات النيابية.

وقالت "بترا"، إن هذا القرار يأتي استنادا لأحكام الدستور الأردني، ولأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".