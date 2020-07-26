5 أغسطس.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع دول "خضراء"

أعلن الأردن أنَّه سيستأنف انطلاقا من الخامس من أغسطس الرحلات الجوية مع نحو 20 بلدًا ضمن قائمة الدول الخضراء حيث يُعتبر مستوى انشار وباء كورونا منخفضًا ويسمح بالسفر منها وإليها.

وذكر مسؤول أردني أنَّ القادمين من هذه الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يومًا، إنما هناك إجراءات منها فحص الـ"بي سي آر" قبل المغادرة"، مشيرًا إلى أنَّ "قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين"، وفقًا لما نشره موقع "فرانس 24".

وكانت السلطات الأردنية، أغلقت المطارات وعلقت الرحلات الدولية منتصف مارس بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إنَّه اعتبارًا "من الخامس من أغسطس المقبل ستكون الرحلات (الجوية) متاحة من وإلى الأردن إلى دول محددة".

وأضاف "مستو"، للتلفزيون الرسمي "قناة المملكة"، أنَّ "هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقًا تعتمد على الوضع الوبائي" لهذه الدول.

وتشمل لائحة الدول الخضراء: "النمسا وكندا والصين وقبرص والدانمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وجرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتايوان وتايلاند".