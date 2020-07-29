الثقافة الرياضية تعلن نتيجة مسابقتها "في حب مصر"

أعلن الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، نتيجة المسابقة التي نظمها الاتحاد، بمناسبة العيد السابع لثورة 30 يونيو المجيدة، وحملت شعار "في حب مصر".

وأشار محمود، إلى أن الإقبال كان كبيرا، والأعمال المشاركة متميزة، ما صعب مهمة لجان التحكيم، وكانت المسابقة التي يفوز فيها سبعة مشاركين بمناسبة العيد السابع للثورة، تضمنت 3 مجالات، الأول "إبداع في حب مصر"، من خلال الشعر والرسم والمقال، والثاني "أيام خالدات في تاريخ مصر"، والثالث "دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن".

وكشفت المسابقة، ارتباط الشباب بالموضوعات الوطنية تاريخا وواقعا وفنا، وأسفرت عن النتائج التالية:

الفائزون في مسابقة الشعر

الأول: إسلام أشرف عبدالعال

الثاني: البدري عبدالرحمن البدري

الثالث: إسلام محمد عنتر

الرابع: محمد عبدالمجيد

الخامس: أحمد عبدالسلام مجاهد

السادس: أحلام سعد غريب

السابع: محمد نصر عبد النبي

وفي الرسم فاز كل من:

الأول: شيماء عادل عبدالوهاب

الثاني: مصطفى محمود محمد عمر

الثالث: حنان محمد السعيد مصطفى

الرابع: رضا عبده سلامة متولي

الخامس: إسراء أبو راضي معوض

السادس: نور محمد ممدوح

السابع: مارفي يسري فرج لبيب

السابع مكرر: محمد أحمد المهدي صفوت حسن

وفي المقال فاز كل من:

الأول: وجنات محمد موافي

الثاني: جنة أشرف علي

الثالث: مريم أيمن محمد رفاعي

الرابع: نانسي مجدي لبيب

الخامس: إبراهيم أحمد فتحي

السادس: هيلاء يحيى عثمان

السابع: نازان أسامة جمال عبدالمجيد

مسابقة أيام خالدات في تاريخ مصر:

الأول: عاصم محسن شرف

الثاني: ياسر فاروق طه

الثالث: حسن سعيد غزالة

الرابع: ريحاب رزق السيد قنطوش

الخامس: كريمة مختار محمد

السادس: هبة سيد أحمد

السابع: محمود سلمان فراج

مسابقة دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن:

الأول: عمرو صلاح أبو العلا

الثاني: عاطف عيسى عبدالرحمن

الثالث: أحمد ربيع صابر

الرابع: فتحية محمد عبدالجليل

الخامس: رانيا خلف عبدالفتاح

السادس: آيات أحمد كيلاني

السابع: كرم وليد محمود