مواعيد القطارات الروسية بالأسعار الجديدة للتذاكر: تبدأ غدا

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن زيادة 25% على أسعار تذاكر جميع القطارات المكيفة، وهي القطارات الروسية الجديدة والقطارات التي جرى تأهيلها، ليصل عدد القطارات الإجمالية إلى 38 قطارا، مشيراً إلى أنه سيجري تطبيق التعريفة الجديدة بدءاً من صباح غد الخميس، موضحاً أن مجلس الوزراء، وافق اليوم، على مقترح زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة والتي جرى تأهيلها فقط.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول تشغيل مواعيد القطارات الروسية الجديدة بدءا من صباح غداً الخميس، وهي كالتالي:

- قطار 1006 خط " القاهرة - سوهاج "، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا، ليصل سوهاج 12:20 مساء.

- قطار 1007 خط "سوهاج - القاهرة"، يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء، ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط "القاهرة - أسيوط"، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا، ليصل أسيوط 12:30 ظهرا .

- قطار 1005 خط "أسيوط - القاهرة"، يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساء ليصل القاهرة 11:45 مساء.

- قطار 1031 خط "القاهرة - الإسكندرية"، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا، ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط "الإسكندرية - القاهرة"، يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا، ليصل القاهرة 7:25 مساء.