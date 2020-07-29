السكة الحديد والمترو يلغيان الإجازات خلال العيد لضمان انتظام القطارات

أنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير تذاكر الرحلات، ومنع الإجازات للعاملين بطوائف التشغيل، لضمان انتظام حركة القطارات، وتشكيل فرق صيانة وطوارئ وانتشارها على أرصفة المحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقررت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطار مخصوص لأهالى النوبة، على أن يقوم من محطة القاهرة اليوم الأربعاء الساعة 3 عصرا ليصل محطة أسوان 4.15 فجرا.

كما قررت تشغيل قطار للاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 7:45 صباحًا، وقطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12.45 ظهرا.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث خضوع جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى لصيانات عاجلة، وتجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة، إضافة إلى تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر لمواجهة كورونا، مشيراً إلى أن هناك رقابة صارمة على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية.

وأكد رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك حالة من الانضباط داخل الهيئة لمنع استقلال أى راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، موضحاً أنه لا تهاون مع من يتهرب من دفع الآجرة، مشيراً إلى أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية منظمة منذ صباح اليوم، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى شكاوى خلال رحلات العيد التى بدأت هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن إلغاء إجازات كافة العاملين بطوائف التشغيل المختلفة طوال أيام عيد الأضحى، لمتابعة وضمان انتظام حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة خلال أيام العيد، حيث تشمل جداول التشغيل عدم إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة طوال أيام العيد، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.

وتعمل الشركة طوال فترة عيد الأضحى بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة، تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.