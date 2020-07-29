عاجل.. مدبولي: تكلفة تطوير السكة الحديد تقترب من تريليون جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض اليوم نتائج العام المالي الماضي، موضحا أن مصر بالرغم من التحديات الخاصة بكورونا حققت تطورا في أرقام المؤشرات الاقتصادية في مصر عن العام الماضي، "صحيح مححقناش المستهدفات اللي كلنا كنا بنتمنى نحققها لولا فيروس كورونا، ولكن الاقتصاد المصري في تحسن، والأرقام كلها أفضل من العام الماضي، وهي رسالة ثقة لتوجه الحكومة وتحقيق التوازن من مقاومة كورونا واستمرار عجلة الإنتاج، والمؤسسات العالمية تنظر للاقتصاد المصري بأنه مستقر".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، الآن، أن الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضروري لأن زيادة الأعداد للمصابين سيجبر الحكومة على عودة غلق الأنشطة مما يؤثر على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.

ووجه مدبولي التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن قطاع السكة الحديد ستصل الدولة بحجم استثماراته مع انتهاء تنفيذ خطة تطوير هذا القطاع المهمل لفترات طويلة إلى تريليون جنيه مصري مع باقي مشروعات النقل الجماعي، وهو تحدٍ ضخم جدا للدولة.