الجيش الأمريكي يلزم جميع جنوده بإجراء اختبار الكشف عن كورونا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم، أنه ألزم كل أفراده الذين يصلون اليابان، بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصرف النظر عما إذا كانت تظهر عليهم أعراض بالإصابة أم لا.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان مشترك مع الحكومة اليابانية، إن كل الجنود الأمريكيين الذين وصلوا اليابان الجمعة الماضية، أو ما بعد ذلك، سيخضعون لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وذكر الجيش الأمريكي، أن الحكومة اليابانية والجيش الأمريكي اتفقا على الأهمية القصوى لتنفيذ الإجراءات بشكل صارم في مساع مشتركة لمكافحة الفيروس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية،

وجاءت هذه الخطوة، بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بكورونا المستجد في القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء اليابان، ما دفع وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء الفيروس.

وأشارت الصحيفة اليابانية، إلى أن الجنود الأمريكيين الذين يصلون اليابان عن طريق الرحلات الجوية التجارية يخضعون بالفعل لاختبارات إلزامية بموجب إرشادات كورونا المستجد في اليابان، إلا أن الجنود الذين يصلون مباشرة إلى القواعد العسكرية كانوا لا يجرون الاختبار إلا في حالة ظهور أعراض عليهم مثل السعال أو الحمى.