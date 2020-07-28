"كورونا" تهدد صناعة السيارات فى اليابان

تسببت جائحة "كورونا" والتى تجاوزت شهرها السابع في خسائر اقتصادية كبيرة للعديد من الشركات على مستوى العالم، ولم تنجو من تداعياتها السلبية كبرى شركات السيارات العالمية، لدرجة دفعتها نحو اغلاق مصانعها في اليابان.

فى البداية, توقف انتاج "ميتسوبيشى باجيرو" فى اليابان فى إبريل 2019 بسبب خفض الطلب عليها منذ 2018 واليوم تقرر ميتسوبيشى وقف انتاج باجيرو نهائيا فى 2021 عالميا بسبب ازدياد حدة أزمة خفض الطلب على باجيرو خلال جائحة "كورونا".

علاوة على ذلك، قررت "ميتسوبيشى" اغلاق مصنع باجيرو فى اليابان فى غضون ثلاث سنوات من الآن، , وقررت شركة "تويوتا" أيضا غلق مصنع شركة المجموعة Higashi - Fuji باليابان فى مدينة سوسونيو بمحافظة شيزوكا فى نهاية 2021.

بينما ستغلق شركة "هوندا" مصنع Sayama فى اليابان فى محافظة سايامان بحلول السنة المالية2021، وذلك فى اطار تحرك شركات السيارات اليابانية لتقليص الطاقة الانتاجية المفرطة مع تقليص السوق المحلية للسيارات الجديدة.