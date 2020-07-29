عزيز الشافعي يوضح حقيقة هجومه على أغنية سعد لمجرد "عدى الكلام"

أوضح الفنان عزيز الشافعي، حقيقة هجومه على أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، التي قدمها مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

قال عزيز في فيديو لها عبر فيس بوك: "أنا مش بطلع لايف كتير، وأول مرة أعمل لايف على إنستجرام، طلعت عشان أقول إنى سعيد إنى اشتغلت مع العالمى سعد لمجرد، فى عدى الكلام، وعايز أوضح كلام اتفهم غلط، وتم تحريفه، قالوا إن عزيز الشافعى بينسب نجاح الأغنية لفريق العمل المصرى".

وأضاف: "هاوضح كلامى، إحنا سعداء بالتعاون معاه، وكان جميل منه إنه قرر إن يعمل أغنية باللهجة المصرية، وعملنا أغنية جامدة، وسعد غناها حلو جدا، لأنها صعبة جدا، وهو يملك إمكانيات خلته يِنَجح الأغنية، وأي حد لو غناها غير سعد، مكنتش هتنجح زى ما هو غناها بإمكانياته المغربية والغربية، وأنا لم أقصد أى شيء، وإحنا فخورين بسعد لمجرد وأغانيه الجميلة السابقة، وبنحب الشعب المغربى، ومزيكتهم الحلوة، ونفس الشيء بنحب الموسيقى العراقية".