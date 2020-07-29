عصام هلال.. الأكثر علما بدهاليز السياسة يربك حسابات المنافسين في انتخابات الجيزة

لا شك ان حيوية الحياة السياسية تقاس بنشاط الأحزاب الموجودة على ارض الواقع، وقدرتها على التأثير في الشارع واتصالها بالجماهير بشكل مباشر وعقب ثورتين، كانت مصر على موعد مع التعامل مع كيان حزبي قوى، استطاع خلال فترة قصيرة ان يحتك بالمواطنين والتعايش مع تطلعاته والعمل على ترجمتها لواقع ملموس.. وهو حزب “مستقبل وطن “.. الذي أكثر ما جعله لافتا للانتباه هو نجاح الحزب تنظيميا، وتعامله كمؤسسة لديها من الخبرة سنوات طويلة تؤهلها الانغماس فى هموم الشارع.. وهو الأمر الذي لا يأتي من فراغ.. فالمتابع للحزب الاكثر شعبية على الساحة الآن، يعلم جيدا أن لديه أمين تنظيم صاحب خبرة ودراية عالية، ومعرفة بدهاليز السياسة، وهو المستشار عصام هلال عفيفي، الشخصية التى تتمتع بالحزم وحسن الإدارة والقدرة على قراءة المشهد السياسي.. المستشار " هلال " صاحب بصمة ودور كبير في بناء هذا الكيان الحزبي.. والمتابع له فى اللقاءات التليفزيونية يشاهد محاورا مثقفا، يعي ما يصرح به، وما يدلى به من تصريحات.. كل هذا كان كفيلا للدفع به في انتخابات مجلس الشيوخ الفردية بمحافظة الجيزة، مما أربك حسابات المنافسين.

الحزم وحسن الإدارة والقدرة على قراءة المشهد السياسي عوامل عززت اختيار مستقبل وطن له

عصام هلال المحامي بمحكمة النقض والإدارية العليا، من مواليد محافظة الجيزة فى عام ١٩٦٧، وحصل فى عام ١٩٨٩ على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة وحصل من الجامعة العريقة على شهادة الماجستير في القانون، وحصل كذلك على دبلوم في القانون العام ودبلوم في العلوم الجنائية من جامعة القاهرة، وهو الآن في مرحلة الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة.. وهلال المتزوج وله ولدان، شغل عضوية المجالس الشعبية المحلية منذ 1992 حتى 2011 وأصبح وكيلاً للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة، وفيما بعد أصبح أصغر رئيس لمجلس شعبي محلي لمحافظة على مستوى الجمهورية، مما يؤكد انه سياسي مخضرم ورجل قانون متميز يستطيع تمثيل الحزب بشكل جيد.

وشغل "هلال" عضوية المجلس المصري الأمريكي للقيادات السياسية الشابة، ومنصب الأمين المساعد وأمين التنظيم المركزي للحملة الرئاسية (حملة كلنا معاك من أجل مصر) لإعادة انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشغل كذلك منصب أمين تنظيم المركزية لحزب مستقبل وطن والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.. وشارك فى ٢٠٠٨ ضمن الوفد المصري للقيادات السياسية الشابة فى اجتماعات تم عقدها بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى ٢٠٢٠ مثل حزب مستقبل وطن ضمن وفد سياسي رفيع المستوي لبحث العلاقات السياسية والحزبية المصرية الألمانية.