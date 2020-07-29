مستقبل وطن يستعين بصاحب براءة اختراع علاج كورونا في انتخابات الشيوخ

باع طويل في مجال الصناعات الدوائية، ورؤية لتطوير الصناعة والبحث العلمي، ثلاثة ملفات يحملها مرشح حزب مستقبل وطن، محيي حافظ على عاتقه في انتخابات المقاعد الفردية بمحافظة الجيزة.. ويعتبر محيي حافظ من الأسماء البارزة الذي يخوض الانتخابات برقم ٧ ورمز الأباجورة، ويمتلك خبرة في مجال الصناعات الدوائية، وبدأ حافظ منذ اليوم الأول لبدء الدعاية بالتحرك في الدائرة لعرض رؤيته حول الترشح، وأكد أنه حال فوزه سيتم طرح برنامج يتضمن ٣ محاور رئيسية أولها تنمية وتطوير الصناعة المصرية ، كاشفاً أن الحزب أعد دراسة تضمن إعادة تشغيل كافة المصانع المتعثرة والمتوقفة بما لا يكلف خزانه الدولة أية أموال وذلك يضمن زيادة فرص التشغيل، وثاني المحاور ملف الصحة الذي يضعه على رأس أولوياتها الشخصية بحكم خبراته المتراكمة فى ذلك المجال حيث نجح من خلال شركاته الخاصة في تنفيذ ٣ براءات اختراع ومنها براءة اختراع دواء أي فرزين لعلاج الكورونا، وثالث محاور برنامجه سيكون التركيز على استخدام البحث العلمي في كافة المجالات والعمل على تنمية موارده.

محيي حافظ من مواليد محافظة الشرقية فى أكتوبر عام ١٩٦٣، وحصل فى عام ١٩٨٧ على بكالوريوس العلوم الصيدلانية من جامعة الزقازيق وحصل من الجامعة ذاتها فى عام ١٩٩٣ على شهادة الماجستير في الكيمياء الحيوية (التقنية الحيوية)، وفى عام ٢٠٠٥ حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية (أدوية الأورام) من الأكاديمية الدولية للعلوم بدولة روسيا.

ويعتبر وجود شخصية مثل د. محيي حافظ على مقعد مجلس الشيوخ إضافة جيدة في إطار التوجه السياسي لحزب مستقبل وطن بضرورة الدفع بأصحاب الخبرات، وهو ما يتوافر في حافظ الذي أسس فى عام ١٩٩٧ شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، وفى ٢٠١٠ أسس شركة بيونير للصناعات الدوائية، وتولى تدشين قسم التسجيل الدوائي بشركة إيبيكو للأدوية وكذلك تولى تصميم وإدارة بنوك المعلومات التي تستخدم فى الأبحاث الصيدلانية.ويشغل الدكتور محيي حافظ رئاسة لجنة الصحة والدواء باتحاد جمعيات المستثمرين، وعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، ووكيل المجلس التصويري للصناعات الطبية، وعضوية لجنة الدواء والبيوتكنولوچي بأكاديمية البحث العلمي، وعضوية مجلس الأعمال المصري الهندي، وعضوية هيئة مكتب لجنة التخطيط بالمجلس الأعلى للجامعات، فضلاً عن عضويته للأكاديمية الدولية للهندسة بالعاصمة الروسية موسكو، ويشغل كذلك منصب نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، وكذلك نائب رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.