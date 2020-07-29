"القرشي": المسافة بين كل حاج وآخر في مبيت منى 9 أمتار

قال الشيخ سعد بن الجميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي، إن الحجاج يأتون اليوم، لأداء مناسك التروية في منى، موضحا أن الاستعداد جيد بالمشاعر، إذ جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الحجيج من فيروس كورونا، التي من بينها التباعد الاجتماعي، من بين شخص والآخر 3 أمتار.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال عبر "زووم"، من المشاعر المقدسة، ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المسافة بين كل حاج وآخر، 9 أمتار في سكن منى، كما أن هناك إجراءات للتباعد في عرفات ومزدلفة ورمي الجمرات، بنفس طريقة السعي في الحرم المكي.

وأوضح عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي، أنه يوجد مستشفى متنقل مع الحجاج، و3 مستوصفات احترازية، و60 عربة إسعاف بالمشاعر، و3500 عامل في الحرم المكي.