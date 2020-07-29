تعمل إيه لو مشروعك اتقفل وعايز تتصالح على المخالفة؟

يتعرض الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى موقف إثبات مخالفة للمشروع الخاص به، ما يؤدي إلى إصدار قرار بغلق المنشأة وإيقاف العمل بالمشروع، وعلى مدار 3 شهور ماضية، صدر قرار بغلق المقاهي والكافيهات والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق المخالف منها.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات الواجب اتخاذها في حال صدور حكم قضائي بغلق المنشأة الصناعية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، كالتالي:

- يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوفيق أوضاعها خلال 40 يوما من صدور حكم الغلق.

- يتم منح المنشأة مهلة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ تأكيد الطلب لإزالة أسباب الغلق.

- تقوم الهيئة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال 14 يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لإزالة أسباب الغلق.

- تصدر هيئة التنمية الصناعية خطابا للمنشأة يفيد بتوفيق أوضاعها.

- يجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإصدار قرار لفتح المنشأة.