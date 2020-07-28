 وزيرة الثقافة تتفقد عدد من المشروعات الجديدة بأكاديمية الفنون

مبني عالمي لمعهد السينما يستقبل الطلاب من العام الدراسي المقبل وجسر الفنون يربط بين المبانى ومكتبات سور الأكاديمية ومتحف التراث والفنون الشعبية وأكبر مدرسة للفنون في الشرق الأوسط جاهزين للتشغيل

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبصحبتها الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونائبته الدكتورة غادة جبارة وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع عدد من المشروعات الجديدة للأكاديمية والتى شملت المبني الجديد للمعهد العالى للسينما ومكتبات سور الأكاديمية ومتحف التراث والفنون الشعبية ومدرسة الفنون

قالت عبد الدايم إن أكاديمية الفنون تعد صرحا عريقا يعمل على إعداد كتائب من المبدعين يشكلون عناصر ومفردات قوة مصر الناعمة وقادرين على المنافسة العالمية فى مجالاتهم ، وأضافت أن الأكاديمية تشهد عملية تطوير متكاملة على المستويين الانشائى والتعليمى مؤكدة تقديم الدعم الكامل لإتمام عمليات التحديث اللازمة،

واوضحت أن المبنى الجديد لمعهد السينما تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية فى هذا المجال استعدادا لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد ليكون واحدا من أهم معاهد السينما في العالم إلى جانب مدرسة الفنون التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الأماكن المستحدثة بسور الأكاديمية والجارى إعدادها لتشغيلها كمكتبات ومنافذ بيع لإصدارات وزارة الثقافة، وتابعت أن جسر الفنون يربط مباني الأكاديمية وييسر على الدارسين الانتقال بينها، هذا بالإضافة إلى متحف التراث والفنون الشعبية والذى يضم نماذج ومجسمات للعديد من المشاهد والمظاهر الفلكلورية والتراثية التى تعبر عن الهوية المصرية المتفردة، مؤكدة تنفيذ دراسة لإستثمار بعض الأماكن المفتوحة والفراغات لتقديم خدمات للطلاب وتجهيز ملاعب وصالات رياضية .