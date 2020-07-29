الحكومة تحذر: أصحاب المباني المخالفة معرضون للإزالة الفورية إذا لم يتصالحوا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ناقش اليوم، في اجتماعه مع مجلس المحافظين عبر الكونفرانس، ملف مهم وملح، متمثل في مخالفات البناء وقانون التصالح، موضحًا أن الدولة قطعت في هذا الملف شوطًا كبيرًا، ووصل عدد من تقدموا بطلبات التصالح 550 ألف طلب.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن باب التقدم على طلب التصالح، ما زال مفتوحًا حتى يوم 30 سبتمبر المقبل، ولكن يجب أن من يتقدم بطلب تصالح في مخالفة بناء، أن يقوم بدفع جدية التصالح قبل التاريخ ذاته، وإلا سيكون طلبه كأن لم يتم تقديمه.

وتابع: "كل بقى اللي متقدمش من الأصل، واللي تقدم ولم يدفع، كل دول خلاص عرضة لتنفيذ الإزالة الفورية، المقررة على المباني المخالفة، والحكومة أثبتت أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وسنزيل فورا كل المخالفات".