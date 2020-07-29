رفع درجة الاستعداد وفريق لإدارة الأزمة بصحة البحر الأحمر خلال العيد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن تشكيل فريق إدارة أزمة بمقر المديرية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والإدارات الصحية بمدن المحافظة ومنع إجازات الأطباء، تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح مساء اليوم الأربعاء، برفع درجة الاستعداد والتنبيه على مديري المستشفيات والإدارات الصحية بتكثيف النوبتجيات في الأقسام الحرجة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر الطعوم والأمصال.

وشدد "مرعي" في حديثه لـ"الوطن"، على تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والقرى السياحية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والنوادي ومحلات الجزارة مع تكثيف حملات المكافحة المتكاملة.