"الوزراء": علاج 2.7 مليون مصري من فيروس C ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لفيروس الالتهاب الكبد الوبائي "فيروس سي"، احتفلت مصر بإجراء مسح طبي على 60 مليون مصري خاص بفيروس سي للكشف وعلاج مصابي الفيروس، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، موضحًا أن هذا الرقم كبير للغاية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن إجراء هذا الكم الكبير من المسحات كان شيء جيد وتفادت مصر خطورة كبيرة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للخطر إذا ما اصيبوا بكورونا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن إجراء المسحات على 60 مليون مصري، مكَّن الشعب من مواجهة فيروس كورونا بوضع صحي أفضل، كما تم علاج 2.7 مليون مواطن من فيروس سي خلال المبادرة، "كانوا هيبقوا في وضع صحي خطير لو جاء فيروس كورونا دون عدم معالجتهم من فيروس سي".