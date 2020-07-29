الولايات المتحدة تعتزم سحب 12 ألف جندى أمريكى من قواتها في ألمانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، خطط لسحب 12 ألف جندي من ألمانيا، وتحديدًا من منطقة شتوتجارت بشكل خاص.

وذكرت الإذاعة الألمانية "برلين براندنبورج"، أن خطط سحب القوات من ألمانيا، والتي أعلنتها الحكومة الأمريكية، أصبحت أكثر واقعية، موضحة أنه- وفقا لوزير الدفاع مارك إسبر - سيتم نقل 11900 جندي، يتمركزون حاليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية في أقرب وقت ممكن.

وقال إسبر، إنه أجرى "محادثة جيدة" مع وزير الدفاع الاتحادي أنجريت كرامب كارينباور حول الموضوع الأسبوع الماضي، مشيرا أنه يمكن تنفيذ بعض الجوانب في غضون أسابيع، والبعض الآخر يحتاج إلى مزيد من الوقت، دون تقديم جدول محدد للانسحاب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الشهر الماضي إنه سيخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو 9500 جندي إلى 25 ألفا، ملقيا باللائمة على ألمانيا- الدولة العضو أيضا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"- لعدم وفائها بالإنفاق الدفاعي للحلف "حسب اعتقاد ترامب"، متهما ألمانيا بأنها تستغل الولايات المتحدة في مجال التجارة.