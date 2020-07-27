رئيس التحرير

محمود مسلم

ألمانيا ترفض مقترح ترامب بعودة روسيا لمجموعة السبع

كتب:

(أ.ش.أ)
09:18 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن برلين رفضت اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة روسيا للعودة إلى مجموعة الدول السبع التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم.

وأوضح ماس، في مقابلة صحفية نشرت على موقع  "دويتشه فيلله" الألماني، أن "سبب استبعاد روسيا هو ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في شرق أوكرانيا وطالما لم نتوصل لحل هناك، فلا أرى أي فرصة للسماح بعودة روسيا"، مضيفا أن روسيا بإمكانها تقديم أكبر إسهام؛ لإعادة فتح هذه الأبواب وعودتها للمجموعة مجددا، داعيا الكرملين إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا.

وأشار الوزير الألماني، إلى أن "مع ذلك، لا تزال روسيا مهمة لمجموعة الدول السبع"، مضيفا: "نعلم أيضا أننا بحاجة إلى روسيا من أجل تسوية النزاعات المشتعلة في بعض الدول".

ودعا ماس، روسيا إلى القيام بدورها في أوكرانيا، قائلا إن موسكو كانت بطيئة في التحرك لحل الأزمة هناك، منتقدا روسيا لمنعها وصول المساعدات الإنسانية إلى 1.5  مليون شخص في سوريا، مختتما تصريحاته بالقول: إن "روسيا تسيطر وتتحكم في الكيفية التي يتم بها النظر إليها".

وكان ترامب قد اقترح شهر يونيو الماضي توسيع مجموعة السبع بإعادة روسيا، وذلك بعد استبعادها منها في عام 2014 عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

اقرأ المزيد:

  ترامب يبحث هاتفيا مع ماكرون قمة مجموعة السبع وليبيا وهونج كونج

ميركل ترفض دعوة ترمب لحضور قمة "مجموعة السبع" بواشنطن

البيت الأبيض: قادة مجموعة السبع يدعون إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية

ترامب: من المنطقي دعوة روسيا لقمة مجموعة السبع

مجموعة السبع: تخفيف أعباء ديون الدول الأشد فقرا قد يمتد لما بعد 2020

وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى تنفيذ مبادرة تجميد الديون