لبلبة: أتمنى تقديم فيلم للأطفال ومازال لدي طموحات كبيرة في التمثيل

استرجعت الفنانة القديرة لبلبة، ذكرياتها مع المخرج عاطف الطيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نور الدين عبر أثير إذاعة "ميجا إف إم".

وقالت لبلبة، إن عاطف الطيب صاحب فضل كبير عليها، وجازف بها في عدد من الأدوار، مثل دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، و"ضد الحكومة".

وعن الأدوار التي تتمنى لبلبة تقديمها خلال الفترة المقبلة، قالت إنها تتمنى تقديم العديد من الشخصيات، لأن مازال لديها طموحات كبيرة في تقديم العديد من الأدوار، التي لم تقدمها حتى الآن، مثل دور شخصية لديها إعاقة معينة، بالإضافة إلى تقديم دور فيلم موجه خصيصا للأطفال.

يذكر أن آخر أعمال لبلبة، فيلم "كازابلانكا" مع المخرج بيتر ميمي، الذي عرض عام 2019، وقدمت دور شخصية تدعى زوزو، وشارك في بطولة الفيلم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار.