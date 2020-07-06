لبلبة تنعى رجاء الجداوي باكية: مش قادرة أوصف حزني.. اتعلمت منها كتير

نعت الفنانة لبلبة، الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر الأحد عقب صراعها مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة أنها لا تستطيع وصف إحساسها اليوم بفقدان الراحلة، "مش قادرة أوصف قد إيه أنا حزينة، كنت لسه رايحه الساحل الشمالي، ولما عرفت الخبر رجعت على طول، مش قادر أوصف قد إيه كنت تعبانة وقد إيه كنت حزينه".

وأضافت "لبلبة"، خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنها لم يجمعها أي عمل بالراحلة، ولكن كانت تربطها بها صداقة امتدت لسنوات طويلة، وسافروا سويًا للخارج وحضروا سويًا العديد من المهرجانات، "اتعلمت منها حاجات كتير أوي، يعني كنت بخلص مهرجان وتاني يوم مسافرة مكنتش بعمل مكياج، هي كانت تنزل عاملة مكياج وجميلة وبلبس شيك".

وتابعت: " كانت رجاء الجداوي تقولي ليه مش عاملة مكياج، انتي فنانة لازم تبقى شيك وعلى سنجة عشرة اتعلمت منها حاجات كتير، اتعملت منها ازاي اتكلم، عمرها ما حرف بايخ يطلع منها، علمتني ازاي أنقي الكلام اللي بقوله، الله يرحمها مش قادرة اصدق اني مش هشوفها تاني، كانت تاخد القلب، لازم تحبها".

وواصلت باكية: "مفيش حد مش بيحب رجاء الجداوي، فيها حاجة جميلة كنت أول ما أشوفها بتعلم منها الكثير ، تقولي المكياج ده مش حلو عليكي، أول امبارح كان مكياجك أحلى، كانت تاخد بالها من لبسي وشكلي"، موضحة أنها تواصل معها أثناء تصوير رجاء مسلسل "لعبة النسيان" والذي ظهرت فيه بحجاب.

وأضافت: "اتصلت بيها كانت بتصور ومردتش، لاقيتها بتتصل بيا في وسط التصوير قالت لي انت رنيتي عليا، كنتي محتاجة حاجة، عوزاني أساعدك في حاجة، قولتلها لأ عاوزه أهنيكي بالدور الحلو ده، قالتلي بحاول أقدم للناس شكل جديد، يعني جواها كان فيه طموح عاوزه تقدمه للناس".