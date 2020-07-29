الحكومة تتحدث عن الوضع الاقتصادي في ظل أزمة كورونا: قصة نجاح عظيمة

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الوضع الاقتصادي المصري في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، واصفًا إياه بـ قصة نجاح، حيث مكنت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي السنوات الماضية من مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، وكان ذلك إنجاز للاقتصاد المصري.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه بالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة فيروس كورونا على العالم، والهزات الكبيرة التي ضربت الاقتصاد حول العالم، نجحت مصر في تخفيض مستوى العجز الكلي ووصل لـ 7.8% من الناتج المحلي علمًا بأن العام الماضي كان 8.2%، وهذا يُعد انجازا كبيرا في ظل أزمة عصف بالعالم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر حققت فائضا أوليا من الموازنة للعام الثالث على التوالي بنسبة 1.8% وهذا انجاز يستحق التسجيل، كما أن مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في خفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، فبعد أن كانت 90.4% أنخفض لـ 86.2%، مؤكدًا أن مصر صارت عكس التيار ونجحت في هذا التخفيض ضمن دول قليلة تُعد على أصابع اليد.

وأوضح أن أكبر ثلاث مؤسسات تصنيف دولية رأت نظرة مستقبلية لمصر مستقرة، " شوفنا دول كتير أوي نزلت، بس هناك ثلاث مؤسسات تصنيف دولية أجمعوا على ثبات التصنيف المصري وفي الوقت ذاته وجود نظرة مستقبلية مستقرة، "ده يطمئنا جدا ويطمئن المستمر الأجنبي، الذي يضع أعينه على هذه التقارير، هذه المؤسسات لا تجامل أحدا، وعندما تصدر تقرير عن دولة تأتي بعد دراسة مستفيضة عن وضعها".