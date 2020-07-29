الحجاج يبيتون في صعيد منى استعدادا للتوجه إلى عرفة

يبيت حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، استعدادا للتوجه إلى مشعر عرفات، مع طلوع فجر غدا الخميس، لتأدية ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد عرفات.

ووصل ضيوف الرحمن إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام، في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى، رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة وفرتها الحكومة السعودية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وكان حجاج بيت الله الحرام، أدّوا صباح اليوم، طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة وبإشراف مباشر من الطواقم الصحية والإسعافية.

ونفذت وزارة الصحة "البروتوكولات الوقائية وتخصيص" قائد صحي" مؤهل، لكل 50 حاجا للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏الصحية، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم في أثناء أداء نسك حجهم.

كما جرى تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج، والقيام بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.

ودعت الوزارة، ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.