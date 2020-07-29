قبطي يوزع هدايا على أطفال قريته بالأقصر بمناسبة عيد الأضحى

على طريقته الخاصة لإضفاء بهجة العيد على قلوب أطفال قريته، أطلق شاب قبطي من الأقصر مبادرة جديدة تحمل شعار "لون حلمك" استمرارا لمبادرة التعايش السلمي، والتي تهدف إلى الترابط والمحبة وقبول الآخر، وبمناسبة قدوم عيد الأضحى.

سامح ثابت، قائد المبادرة وزع على الأطفال بقرية الشغبة جنوب الأقصر، كتب رسم وتلوين وهدايا وحلوى وبلالين، مؤكدًا أن الهدف من تلك المبادرة هو تشجيع الأطفال وتحفيزهم على إبراز مواهبهم في التلوين والرسم، لافتًا إلى أن المبادرة اختارت عنوان "لون حلمك" لتحفيز الأطفال وتشجيعهم لإبراز مواهبهم وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا، توقفت كافة الأنشطة بالنسبة لهم وهذا هو ما شجعهم على نشر الفكرة.

وأشار "ثابت" إلى أن المبادرة مستمرة فى دعمها لإزالة الحواجز بين الأطفال والعمل على ترسيخ المحبة والسلام وقبول الآخر من الجنس والدين، كما سيجري الإعلان على صفحة المبادرة على فيس بوك عن مسابقة لأفضل تلوين بجائزة، وهذا لاستمرار التواصل بين الأطفال والمبادرة.