أوائل الثانوية العامة 2020.. أبرز كليات القمة في الجامعات

يبحث أوائل الثانوية العامة كل عام عن الكليات الأعلى مجموع "كليات القمة"، للالتحاق بها بعد قضاء فترة الثانوية العامة في الدراسة بجد للالتحاق بواحدة من هذه الكليات، وفور إعلان النتيجة والتنسيق يسعى الطلاب للتقديم في تلك الكليات للالتحاق بها.

وستشهد الأيام القليلة الماضية، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، ويستعد أوائل الثانوية العامة للتقديم في الكليات المخلتفة التي طالما حلموا بالالتحاق بها، وفي هذا الإطار، طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الجامعات الخاصة والأهلية بعدم زيادة المصروفات الدراسية غير المنطقية خلال العام الدراسي الجديد ومراعاة ظروف الأسر المصرية الراهنة وتأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

كلية الطب البشري

هي الكلية ذات الأعلى مجموع في الثانوية العامة، وتعد أحد أهم الكليات بالنسبة لطلاب علمي علوم في الثانوية العامة، والتي كان يصل مجموعها في بعض الأحيان إلى نسبة 99% في الثانوية العامة للالتحاق بها، وأبرز فروعها في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والحد الأدنى لها هذا العام 95%.

كلية الصيدلة

تحل في المرتبة الثانية من حيث الأهمية لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة، والتي فور تخرج الطالب منها يمكنه إدارة الصيدليات أو العمل في إحدى شركات الأدوية، وتشترط مجموعا كبيرا للالتحاق بها يقل نسب مئوية قلية عن كلية الطب، والحد الأدنى لها حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي 90%.

كلية العلاج الطبيعي

إحدى كليات القمة لطلاب علمي علوم، وإحدى الكليات التي تتطلب مجموعا كبيرا في الثانوية العامة للالتحاق بها يتجاوز الـ96%، تحوي الكلية العديد من التخصصات المختلفة.

كلية الهندسة

هي الكلية الأهم لطلاب شعبة عملي رياضة، وتتطلب مجموعا كبيرا للالتحاق بها، وتتواجد الكلية في أغلب الجامعات المصرية.

كلية هندسة البترول

شهد هذا التخصص إقبالا كبيرا في الأعوام الماضية، لتوافر فرص العمل الكبيرة في مجال البترول سواء الشركات المصرية أو الخليجية.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

إحدى أهم الكليات بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، ويسعى إليها الطلاب الطامحون بمنصب سفير في وزارة الخارجية المصرية والعمل في السلك الدبلوماسي المصري، ويرتفع المجموع المطلوب لدخولها إلى 94% وأكثر ولها فرع واحد فقط بجامعة القاهرة.

كلية الإعلام

تحوى الكلية عددا من التخصصات بجانب الصحافة والتلفزيون، يطمح بدخولها الطلاب الطامحين بالعمل في مجال الصحافة أو الإعلام، ويرتفع مجموع لأكثر من 90%، وهي موجودة بجامعة القاهرة فقط.

كلية الألسن (اللغات والترجمة)

هي إحدى "كليات القمة"، وهي كلية لتعلّم اللغات بشكل محترف، مدة الدراسة بها 4 سنوات دراسية، ويمكن لخريجها العمل في مجالات الترجمة والسياحة.

كلية الآثار

أنشئت كلية الآثار الحالية بقرار من مجلس الجامعة للدراسات العليا وبالقرار الجمهوري رقم 1803 لسنة 1970م، وذلك استجابة لرغبة هيئة الآثار بأنها في حاجة ماسة إلى جميع التخصصات الجامعية بعد الحصول على قدر كافٍ من الدراسات الأثارية، وتحوي العديد من التخصصات منها أقسام الآثار المصرية القديمة، وقسم الآثار الإسلامية، والترميم وغيرها.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 اضغط على الرابط التالي: نتيجة الثانوية العامة 2020 .