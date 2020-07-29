4.6 مليار جنيه إيرادات مجموعة طلعت مصطفى خلال 6 شهور

واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وجاءت أبرز تلك النتائج تحقيق إيرادات المجموعة إلى 4.582 مليار جنيه خلال الستة شهور الأول من العام الجاري، وحققت صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 705 مليون جنيه تقريباً في النصف الأول من عام 2020.

وبالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت حوالي 4.452 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، وقدر أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.

أما رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 30 يونيو لعام 2020، بلغ 48.5 مليار جنيه تقريباً مقابل 48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على مدار نحو 50 عاماً، فى ترسيخ المفهوم الحقيقى للتنمية المستدامة من خلال مشروعاتها وأبرزها "الرحاب ومدينتي"، حيث حرصت المجموعة عند تخطيط وتنفيذ مشروعاتها على تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأنشطة التجارية والإدارية بما يلبى احتياجات الحاضر ودون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها مع الحفاظ على البيئة.

وعملت المجموعة على الارتقاء بهذه الصناعة لتتطابق مع المفهوم الحقيقى للتنمية العمرانية والتى تعمل بدورها على الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل وكافة الخدمات المجتمعية بما يؤدى إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد ومشاركتهم فى ذلك، فإن المجموعة تعمل من خلال مشروعاتها على الإسهام فى عملية النمو العمرانى وخلق بيئة عمرانية صحية وآمنه ودفع الأنشطة التنموية المختلفة بما يحقق أهداف ليس فقط التنمية العمرانية وإنما التنمية المستدامة.

كما سعت مجموعة طلعت مصطفى إلى تطبيق فكرٍ جديد يستهدف تعظيم الإيرادات السياحية لمصر من خلال إقامة عدة مشروعات تخاطب شرائح من السائحين الذين يتمتعون بقدرة عالية على الإنفاق، حيث نجحت المجموعة فى جذب شركة فورسيزونز العالمية التى تقدم أرقى خدمة فندقية فى العالم، وذلك فى ثلاثة مشروعات هي: فورسيزوزنز شرم الشيخ – فورسيزوزنز نايل بلازا على نيل القاهرة – فورسيزوزنز سان ستيفانو على شاطئ الإسكندرية.