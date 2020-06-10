مجموعة طلعت مصطفى أقوى مطور عقاري في مصر بشهادة فوربس

"من السهل أن تصبح في القمة، ولكن من الصعب الحفاظ عليها". الحقيقة ان مجموعة طلعت مصطفى نجحت في الحفاظ على صدارة صناعة التطوير العقاري في مصر على مدار الـ50 عاماً الماضية منذ تأسيسها. وبشهادة المؤسسات المتخصصة، فان المجموعة تؤكد كل يوم ريادتها عبر العديد من الشهادات والتكريمات والتصنيفات التي تضعها على الصدارة دائماً، آخرها تصنيفها ضمن أقوى 100 شركة عربية، وفقاً لتصنيف مجلة فوربس الشهيرة، وهو التصنيف الذي لم يضم أي شركات تطوير عقاري في مصر غيرها.

وجود مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المطور العقاري المصري الوحيد ضمن قائمة أقوى 100 شركة عربية، ورائه مجهود ضخم من ادارة هذا الكيان المؤسسي للمجموعة للوصول لهذه المكانة، وهو ما ترجمته آخر نتائج مالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2020، والتي شهدت تحقيق نتائج إيجابية قوية رغم ما شهدته تلك الفترة من بداية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يثبت متانة وقوة المركز المالي للمجموعة.

الى جانب ذلك، ارتفاع أرباح مجموعة طلعت مصطفى في الربع الأول من العام الجاري إلى 375.3 مليون جنيه مقابل 361.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2019 وبنسبة نمو 4% وفق القوائم المالية للشركة، جاء ذلك بعدما صعدت إيرادات الشركة من الوحدات العقارية المباعة 9.6% في نهاية الربع الأول لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة بـ1.2 مليار جنيه في مارس 2019.

وبلغ رصيد مبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها لعملائها 49.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما سيدر عليها إيرادات بقيمة 40.8 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة، كما أن هذه المبيعات تم تغطيتها بشيكات آجلة على عملاء الشركة تغطي 90% من المبيعات.

أنهت مجموعة طلعت مصطفى الربع الأول من عام 2020 بمركز صافي نقدي قدره 2.875 مليار جنيه بعد الانفاق الاستثماري على الأنشطة ذات العائد المتكرر ومبلغ 7.469 مليار جنيه من النقدية وما في حكمها، وانخفض إجمالي الدين في الربع الأول حيث تبلغ نسبة دين الشركة إلى حقوق الملكية الآن 14.2% مقارنة بنسبة 16.4% في الربع الأول من عام 2019، وهي نسبة منخفضة جداً.