لماذا ارتفعت إيردات مجموعة طلعت مصطفى خلال الربع الأول؟.. محلل بلتون يجيب

ارتفعت إيرادات مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الربع الأول من عام 2020، لتصل إلى 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولم تتأثر المجموعة مثل باقي المطورين العقاريين في مصر بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر، كما حافظت المجموعة على على صدارة المبيعات العقارية وسجلت 2.221 مليار جنيه خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجاري.

وأرجع أدهم هشام، سبب ارتفاع إيرادات مجموعة طلعت مصطفى خلال الربع الأول من عام 2020، لسببين الأول نجاح المجموعة في التسليمات وبالتالي ارتفعت إيراداتها العقارية، والتي تمثل 55% من إيرادات المجموعة، والمحور الثاني هو قطاع الخدمات والذي يمثل 30% من الإيرادات.

وأضاف "هشام"، في حوار لقناة العربية، أن تسليمات مجموعة طلعت مصطفى للوحدات العقارية ارتفع بنسبة 10%، كما أن البقاء في المنزل نتيجة المخاوف من فيروس كورونا زاد من إيرادات الشق الخدمي، الأمر الذي غطى على الانكماش في قطاع الفندقة نتيجة توقف حركة السياحة مع الإجراءات الاحترازية وتوقف الطيران.

وتوقع محلل بلتون، أن تعاود الشركات العقارية تحقيق معدلاتها الطبيعية فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعدما استعاد السوق العقاري نشاطه المعهود خلال الشهر الماضي.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تمتلك رصيد من الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء، بلغ في 31 مارس لعام 2020 مبلغ وقدره 49.3 مليار جنيه تقريباً مقابل 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.