مرشح رئاسي سابق: البرلمان التركي قضى على الحريات

انتقد المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجه، البرلمان التركي، بعد إقراره قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بأغلبية أصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وعلق إينجه عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "المجلس الذي عمل حتى صباح اليوم من أجل تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي قضى على الحريات، منع الحديث عن المشكلات وكتابتها ومشاركتها، لن يزيل تلك المشكلات من الأساس".

وأقر البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل.

وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي، أعلنت، الجمعة الماضية، المصادقة على مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.