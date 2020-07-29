برلمان تركيا ينهي جلساته بمعركة بين نواب أردوغان ومعارضيه

نشبت مشاجرة في البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين النائبة بحزب العدالة والتنمية عن مدينة ديار بكر، أويا إرونات، والنائب بحزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة شيرناق حسين قاتشماز، أثناء اللقاءات التي عقدت عقب موافقة البرلمان التركي على قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، في آخر الجلسات، قبل الدخول في عطلته التي ستستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أقر قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل، وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي، أعلنت، الجمعة الماضي، المصادقة على مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم التظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.

وذكرت جريدة جمهورييت التركية: فقد تصاعد التوتر بالبرلمان التركي خلال النقاشات حول قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الذي وصفته المعارضة التركية بالرقابة.

وانتقد النائب بحزب الشعوب الديمقراطي حسين قاتشماز، العمليات العسكرية التي شنتها تركيا في الجنوب الشرقي من البلاد، مؤكدًا أنها استهدفت الشعب الكردي، فردت عليه النائبة بحزب العدالة والتنمية أويا إرونات.

وأكدت إرونات، أنها كردية قائلة: "معركتنا ليست مع الأكراد.. ولكن مع حزب العمال الكردستاني عديم الشرف، العمليات ضد حزب العمال الكردستاني"، ونتيجة لذلك حدثت مشادة بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعوب الديمقراطي، ما أدى إلى رفع الجلسة.

وعقب استئناف الجلسة، طالب نواب حزب الشعوب الديمقراطي بتوقيع عقوبة على أويا إرونات بسبب كلمتها التي وجهتها لقاتشماز وهي "عديم الشرف"، إلا أن المجلس رفض ذلك، فبدأ نواب حزب الشعوب الديمقراطي بالضرب على الطاولات.