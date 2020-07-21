رئيس وزراء اليمن: الأزمة الليبية والسد الأثيوبي محاولات لتقييد مصر

قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، إن ما يحدث في ليبيا هو الأخطر خلال الـ 50 عامًا الماضية، فهو يهدد الأمن القومي العربي بكافة دوله، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية كانت الحدود مفتوحة وجرى تدفق السلاح والجماعات المتطرفة، وموضوع السد الإثيوبي وغيرها من الأمور توضح أن هناك رغبة في تقييد مصر واستهداف الأمن القومي العربي.

وأضاف "عبد الملك"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر والمملكة العربية السعودية هما دول الارتكاز بالمنطقة، ومهم أن تستعيد الدول العربية الباقية دورها، حيث أن هناك خطوات في العراق لاستعادة العافية وفي دمشق كذلك.

وأوضح رئيس وزراء اليمن، أن ما حدث خلال السنوات العشر الماضية كان خطيرًا والآن الهدف من هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصر وإلى دول الاستقرار الحقيقي، فما يحدث في ليبيا على حدود مصر الغربية أقلقنا بشكل كبير.

وأكد أنه مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع الدعوة لحلول سياسية بليبيا ومنع التدخلات الأجنبية، وهذا الموضوع لن يعود إلا باستعادة منظومة العمل العربي عن طريق الجامعة العربية، فالتحالف الإيراني التركي يحاول زعزعة الأمور في الدول العربية ومنها مصر.