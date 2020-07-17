أديب عن الأزمة الليبية: أردوغان بلطجي المنطقة.. ومش هيفهم إلا لما يتضرب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرار الحرب صعب، خاصةً أنه ليس من أيدولوجية مصر، مشيرًا إلى أنه تحدث مع "شخص يفهم في العسكرية"، وقال له إن الحروب في هذه الأيام تكون الخسارة فيها مشتركة، لكن الأهم من يخسر فيها أكثر.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "الحرب في العالم، في هذه الفترة، سيكون الكل فيها خاسر، ولا يكسب فيها أحد ولا يتم حسمها".

وتابع أن هناك اختيارات في هذه الفترة، فيما يتعلق بالحرب في ليبيا، موضحًا: "هل سنحارب تركيا؟ أم قوات الوفاق؟ هل ستكون الحرب مباشرة أو بالوكالة؟ هناك أسئلة كثيرة في هذا الصدد، وليست لديّ الإجابة عنها".

وأشار إلى أن قبرص واليونان وفرنسا لديهما مشاكل مع تركيا، لكنهم ليسوا مستعدين لخوض الحرب ضدها، ومن ثم فإن هناك دولًا كثيرة تنتظر رد فعل مصر.

وسخر عمرو أديب من تركيا، قائلًا: "في نكتة، وهي إن تركيا بتحشد وبتجيب بطاريات الصواريخ الروسية، ودي النكتة، عشان يحموا نفسهم من الضرب تاني زي ما اتضربوا في قاعدة الوطية".

وواصل: "النكتة أن أردوغان يقول إن تدخل مصر في ليبيا غير شرعي، ويقول إن بلاده ترتبط بعلاقات مع ليبيا منذ 500 عام، ويتجاهل أن مصر وليبيا كانتا دولة واحدة في أكثر من مرة على مر التاريخ، وعمومًا اللي هيحصل في ليبيا هيبقى حدوتة مش سهلة بسبب تدخل عدة أطراف إقليمية ودولية فيها".

وأردف أديب: "أردوغان بلطجي المنطقة ولا يهمه القانون الدولي، وأنا رأيي إنه مش هيفهم غير لما يضرب، في ناس مش بتفهم إلا بالضرب، وعمومًا لازم الناس تفهم الحرب، وتعرف اللي ممكن يحصل".