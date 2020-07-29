سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تنفذ العديد من المشروعات الضخمة في مصر

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إن روسيا تنفذ العديد من المشروعات الضخمة في القاهرة، فمنذ بضعة أشهر وصل عدد من عربات القطارات للقاهرة، وفي عام 2021 سيجري توريد ما يقرب من 1500 عربة قطار جديدة، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "بوريسينكو"، أن روسيا تهتم بشكل كبير على التعاون مع مصر، فموسكو تُعد شريك استراتيجي للقاهرة ويشكلان جبهة واحدة فيما يخص القضايا العالمية، كما أن الشعب المصري ودود ويتذكر دائما العلاقات التاريخية بين موسكو والقاهرة في فترة من الفترات، متمنيًا توطيد العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنه عمل في العديد من الدول الأوروبية وهناك اختلاف في المجتمعات العربية، ويرى أن الدول العربية لديها تاريخ وحضارة حافلة وعادات وتقاليد ثابتة، مضيفًا "لدينا خطة كبيرة في المجال الاقتصادي لزيادة التعاون المشترك مع مصر".