روسيا تسجل 5635 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 818 ألفا

سجلت روسيا، 5 آلاف و635 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 694 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 818 ألفا و120 إصابة.

وقال مقر عمليات مكافحة الوباء، في بيان اليوم، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 5635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 818 ألفا و120 إصابة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان للعاصمة الروسية موسكو، النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 694، ثم منطقة سفيردلوفسك بـ252 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مقر العمليات: "غادر 3079 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 603 آلاف و329 شخصا".

وأشار المقر الروسي، إلى تسجيل 85 حالة وفاة بكورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 13 ألفا و354 شخصا.

وفي سياق متصل، أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم، إعادة 298 مواطنا روسيا من مطار "جون إف كينيدي" الدولي، في نيويورك إلى موسكو، كانوا عالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كورونا.

إصابات كورونا في أوكرانيا تتجاوز الـ65 ألف حالة

وفي أوكرانيا، سجلت السلطات، 807 إصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد إجمالي الحالات المؤكدة إلى 65 ألفا و656 إصابة.

وأشارت بيانات نظام مراقبة انتشار الوباء التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، اليوم، إلى أن البلاد سجلت 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألف و616 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 315 شخصا، لتصل حصيلة المتعافين إلى 36 ألفا و122 شخصا منذ بداية الوباء.