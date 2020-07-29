ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الجيش الأمريكي علاقات التعاون المشترك

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، وزير الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية رايان مكارثي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن الجانبين بحثا علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره القبرصي سبل تعزيز التعاون

من جانبه، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، العلاقات المشتركة بين البلدين وجهود تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها القضية الليبية وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

واستعرض وزير الخارجية الإماراتي ونظيره القبرصي تطورات جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره.

وأكد بن زايد، حرص دولة الإمارات على تطوير وتنمية علاقات التعاون المشترك مع قبرص وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل، بحث عبدالله بن زايد هاتفيا مع ريتشيل أومامو وزيرة خارجية جمهورية كينيا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عديدة ومنها الصحة والأمن الغذائي.

وناقش الجانبان، تطورات كورونا المستجد وجهود البلدين لاحتواء تداعياته، حيث أكدا أهمية تعزيز العمل الدولي ودعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض فضلا عن أهمية التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

وأشاد الوزير الإماراتي، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية ومنها كينيا وتطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك.

من جانبها، ثمنت ريتشيل أومامو الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلادها لمساعدتها على مواجهة تداعيات كورونا المستجد، مؤكدة تطلع كينيا إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية

وبحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، هاتفيا،اليو، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية، أن الجانبين تبادلا، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش الطرفان مستجدات كورونا المستجد وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكد بن زايد، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات والأردن، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.