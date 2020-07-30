أحمد عمر هاشم: كل من نوى الحج ولم يستطع كتب الله له أجره

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن البيت الحرام جعله الله مثابة للناس وأمنًا وفرض الحج إليه وتهفو قلوب الموحدين في الأرض إلى هذه البقاع الطاهرة.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أن الجائحة الحالية منعت أعدادا كثيرة أن يؤدوا فريضة الحج مقدمًا التهنئة لمن وفقهم الله للحج هذا العام وطالبًا منهم الدعاء للمسلمين قاطبة.

وتابع: "أقول لمن لم يكتب لهم أن يحجوا ولكنهم عزموا ونوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنتم يا من نويتم أن تحجوا وحال بينكم هذا المانع ثقوا أن ثوابكم وجزائكم عند الله لن يضيع أبدًا" داعيًا الجميع حجاج ومقيمين في أوطانهم للالتجاء إلى الله والتضرع إليه.

وشدد "هاشم"، على أن من منعته الجائحة من تأدية الفريضة سينال أجره من الله تعالى نظرًا لأن النبي قال "لكل امرء ما نوى".

وتابع: "ثقوا أن الله تعالى يقبل توبتكم في أي زمان وفي أي مكان وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من يقبلوا عليه بنية صافية وقلب مخلص ولا نشك في أن المسلمين يحدوهم الشوك لتلك البقاع المباركة وهذا المكان الأمن واذا حيل بينهم وبين الوصول فان القلوب تصل بتوبتها وصدقها واستغفاراها.

وأكد على أهمية العمل الصالح في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة التي تضمنت يوم عرفة ويوم عيد الأضحى المبارك ويوم التروية وأقسم الله بها لبيان فضلها وللعبادة فيها ناصحاً بالاكثار من الذكر والعبادة والصدقة والصيام عدا صيام يوم العيد مشددًا على أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وأن هذا اليوم هو أفضل أيام ذي الحجة لافتًا أن قول الله تعالى "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" نزلت في ليلة يوم عرفة.