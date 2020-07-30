مستشار وزير الحج السعودي: إجراءات قوية على الحجيج لإتمام الموسم بسلام

قال حاتم القاضي، مستشار وزير الحج والعمرة بالسعودية، إن هناك إجراءات قوية تتبعها القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية مع حجاج بيت الله الحرام منعا لتفشي فيروس كورونا فيما بينهم، حيث جاء حج هذا العام بعدد محدود من الحجيج.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفيه له من مكة المكرمة ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم استقبال الحجاج بالأمس، ويتم حاليا متابعة صعودهم على المشاعر المقدسة لإتمام حج لهذا العام، موضحا أن هناك خطة متكاملة خدميا وصحيا وأمنيا لتحقيق أعلى معدلات السلامة للحجاج في أجواء يسودها الطمأنينة والسكينة.

وأكد أنه وحتى الآن يلتزم كافة الحجاج بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها المملكة شرطا أساسيا لضمان سلامة صحة الحجيج، ولم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجيج: "التعقيم والوقاية يتم لحظة بلحظة، ويتم إجراء مسحات على الحجيج يوميا لضمان سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس"، مشير إلى أنه وفي حال رصدت وجود اشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج سيتم عزل الحالة لحين التأكد من سلامتها، وتم تطبيق أعلى معايير عملية السلامة للحجيج.