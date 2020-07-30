بالفيديو.. أمطار غزيرة تستقبل الحجاج في مشعر منى يوم عرفة

نشرت إمارة منطقة مكة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو أوضحت من خلاله هطول أمطار غزيرة على مشعر منى.

وظهر خلال مقطع الفيديو الذي تم نشره على حساب "إمارة منطقة مكة" على "تويتر"، الأمطار الغزيرة وهي تتساقط على مشعر منى مع وجود صوت للرعد وبرق، معلقين على الفيديو: "أمطار مشعر #منى اليوم #الخميس 9 ذي الحجة 1441هـ".

وكانت الهيئة العامة السعودية للأرصاد، أشارت خلال توقعاتها عن حالة الطقس عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة في العديد من الأماكن مثل نجران، وجازان، والباحة، وعسير، ومكة المكرمة، وتبوك.