بالفيديو.. أمطار غزيرة تستقبل الحجاج في مشعر منى يوم عرفة
أرصاد السعودية تتوقع استمرار موجة الأمطار على بعض المناطق
كتب:
عبد الرحمن خالد
04:08 ص | الخميس 30 يوليو 2020
نشرت إمارة منطقة مكة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو أوضحت من خلاله هطول أمطار غزيرة على مشعر منى.
وظهر خلال مقطع الفيديو الذي تم نشره على حساب "إمارة منطقة مكة" على "تويتر"، الأمطار الغزيرة وهي تتساقط على مشعر منى مع وجود صوت للرعد وبرق، معلقين على الفيديو: "أمطار مشعر #منى اليوم #الخميس 9 ذي الحجة 1441هـ".
#فيديو— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 29, 2020
أمطار مشعر #منى
اليوم #الخميس 9 ذي الحجة 1441هـ
.#بسلام_آمنين #مكه_الان pic.twitter.com/j3UYyXsHrZ
وكانت الهيئة العامة السعودية للأرصاد، أشارت خلال توقعاتها عن حالة الطقس عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة في العديد من الأماكن مثل نجران، وجازان، والباحة، وعسير، ومكة المكرمة، وتبوك.